BOOM! MEDIASET STRAPPA ALLA RAI GLI ATP FINALS | IL COLPACCIO DI PIER SILVIO

Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti degli ATP Finals di Torino, portandoli a Mediaset già da quest’anno. La scorsa notte, il colpo di scena: la Rai perde una delle sue manifestazioni sportive più importanti. Da ottobre, Sinner, Alcaraz e le altre stelle del tennis si vedranno sui canali del Biscione, mentre la tv di Stato resta a guardare. Una mossa che cambia il panorama televisivo italiano.

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato i diritti degli ATP Finals di Torino, già da quest'anno. Nell'autunno 2026 dunque Sinner, Alcaraz e le stelle del tennis sbarcano sulle reti Mediaset. Un brutto colpo per la Rai e in particolare per Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport e reduce dalla terrificante telecronaca delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Ora questa notizia choc. Notizia totalmente inaspettata visto il grande successo del tennis su Rai2, grazie ovviamente all'exploit di Sinner e della tennis mania dei telespettatori più giovani. Ora tocca a Italia 1.

