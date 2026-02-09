BOOM! MEDIASET STRAPPA ALLA RAI LE ATP FINALS | IL COLPACCIO DI PIER SILVIO

Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti delle ATP Finals di Torino, che si terranno quest’anno. La notizia ha sorpreso molti, perché finora la Rai aveva sempre trasmesso l’evento. Da quest’autunno, invece, le partite saranno visibili sulle reti Mediaset. Nel 2026, i grandi nomi del tennis come Sinner e Alcaraz arriveranno sulle televisioni di Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato i diritti delle ATP Finals di Torino, già da quest'anno. Nell'autunno 2026 dunque Sinner, Alcaraz e le stelle del tennis sbarcano sulle reti Mediaset. Un brutto colpo per la Rai e in particolare per Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport e reduce dalla terrificante telecronaca delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Ora questa notizia choc. Notizia totalmente inaspettata visto il grande successo del tennis su Rai2, grazie ovviamente all'exploit di Sinner e della tennis mania tra i telespettatori più giovani. Ora tocca a Italia 1. Il capo del tennis Binaghi aveva chiesto alla Rai la vetrina di Rai1 per il tennis.

