A Roma, una banda musicale proveniente da Orsomarso ha concluso un pellegrinaggio con una delegazione locale. Durante l’evento, si è concentrata su tematiche legate alla spiritualità, all’arte sonora e al sostegno sociale. La visita ha coinvolto momenti di preghiera e musica, con particolare attenzione al rapporto tra il Papa e il Bambino Gesù. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e solidarietà.

La Banda Musicale Francesco Salerno di Orsomarso, insieme a una delegazione locale, ha completato un pellegrinaggio a Roma focalizzato su spiritualità, arte sonora e sostegno sociale. L’iniziativa, coordinata dall’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino, si è sviluppata nell’arco di poco più di 24 ore. Il viaggio è iniziato con la partecipazione all’Udienza Generale del Santo Padre in Piazza San Pietro. In questa occasione, il gruppo ha interpretato composizioni sinfoniche e brani di carattere religioso, concludendo l’evento con un momento di preghiera collettiva per prepararsi alle attività pomeridiane. Il valore sociale della musica tra cura e speranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Note di speranza a Roma: la Banda di Orsomarso tra Papa e Bambino Gesù

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