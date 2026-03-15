le note di rtc con la musica di primavera

PRATO La primavera e la musica: Im Frühling. La nostra proposta di ascolti su Rete Toscana Classica di questa domenica (Fm 93.300 - canale 720 digitale terrestre) è la conferma di quanto la musica abbia ricevuto ispirazione dalla stagione dei fiori. Oggi Debussy e Printemps - suite e Images (alle 12.40), JohannStrauss jr. e Voci di primavera (Karajan, alle 13.18), Stravinskij e La sagra della primavera (alle 13.59), Piazzolla e Primavera Porteña (alle 15.17), infine Monteverdi delle origini, con Zefiro torna (alle 15.24). Non manca Schubert Am Bach im Frühling (alle 19.58) per una giornata musicale che si conclude con Spring is here di Richard Rodgers alle 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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