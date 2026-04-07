Noodles saltati con gamberi e verdure

Un piatto di noodles saltati con gamberi e verdure viene preparato utilizzando 350 grammi di noodles, di cui si può scegliere tra quelli all'uovo o di grano. Sono necessari 400 grammi di gamberi, freschi o surgelati e già puliti. Per le verdure, si usano due carote grandi, due zucchine medie e tre cipollotti freschi. L'intero piatto si completa con olio di semi di arachidi o di girasole.

Ingredienti per 4 persone350 g di noodles (all'uovo o di grano)400 g di gamberi freschi o surgelati (già puliti)2 carote grandi2 zucchine medie3 cipollotti freschiOlio di semi di arachidi o girasole q.b.Salsa di soia q.b.Semi di sesamo per la decorazioneProcedimentoLavare con cura le verdure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it “La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta”È questa l’idea al centro del progetto dell’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani, arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green... Guerra e motori: quanto perde la Formula 1 con i GP saltatiAd aprile le monoposto di Formula 1 non sfrecceranno tra le sabbie del deserto di Sakhir né sul lungomare di Gedda: sono saltati i Gran Premi del... Spaghetti soia e verdure!