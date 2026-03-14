La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta

Da orizzontescuola.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore agricolo di Faenza ha proposto come merenda ideale a scuola un panino con verdure e ricotta. La sua idea è stata presentata nel contesto di un progetto che ha ricevuto il secondo posto al premio nazionale Oscar Green, organizzato da Coldiretti a Roma. La proposta è stata accolta come una soluzione alimentare per il consumo scolastico.

È questa l’idea al centro del progetto dell’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani, arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green organizzato da Coldiretti a Roma. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino, che ha raccontato in un articolo di Andrea Zanichelli l’esperienza nata in collaborazione con gli studenti dell’istituto alberghiero di Riolo Terme e orientata a promuovere un’alimentazione più sana tra i ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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