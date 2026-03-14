La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta

Un imprenditore agricolo di Faenza ha proposto come merenda ideale a scuola un panino con verdure e ricotta. La sua idea è stata presentata nel contesto di un progetto che ha ricevuto il secondo posto al premio nazionale Oscar Green, organizzato da Coldiretti a Roma. La proposta è stata accolta come una soluzione alimentare per il consumo scolastico.

È questa l’idea al centro del progetto dell’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani, arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green organizzato da Coldiretti a Roma. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino, che ha raccontato in un articolo di Andrea Zanichelli l’esperienza nata in collaborazione con gli studenti dell’istituto alberghiero di Riolo Terme e orientata a promuovere un’alimentazione più sana tra i ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati “La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzatura”Faenza (Ravenna), 13 marzo 2026 – Qual è la merenda ideale per uno studente? E’ una sorpresa scoprire che per molti ragazzi non sia un hamburger, una... Leggi anche: Scuola calcio popolare: allenamento, merenda e studio. Progetto pilota ad Arezzo SCOPRI QUESTA RICETTA PER LA TUA COLAZIONE! Tutti gli aggiornamenti su merenda ideale Temi più discussi: La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzatura; Mappa dei migliori ristoranti dove mangiare nel quartiere Ostiense a Roma (aggiornata al 2026); Il tempo delle fave: tutte le ricette in Italia e nel mondo con il legume di primavera; Dagli scarti del vino crea bende mediche e cosmetici: il trionfo di Federico agli Oscar Green 2026. Esempio di economia circolare. La merenda ideale a scuola? Un panino con verdure e ricotta. Così combattiamo il cibo spazzaturaL’imprenditore agricolo faentino Andrea Savorani è arrivato secondo al premio nazionale Oscar Green organizzato da Coldiretti a Roma, nell’ambito di un progetto che vede coinvolti anche gli studenti d ... msn.com La merenda ideale ai tempi del Covid per adulti e bambiniSempre più italiani, a causa delle restrizioni per contenere la diffusione del COVID-19, trascorrono la giornata tra le mura domestiche, una condizione che ha modificato l’alimentazione delle famiglie ... dilei.it Torta soffice al gusto arancia, ideale per una colazione energetica, una merenda ristoratrice o come fine pasto accompagnata da una spolverata di zucchero a velo Ricetta nel primo commento #food #yummy #delicious #homemade #cucina #gnam #foo - facebook.com facebook