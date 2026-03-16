Guerra e motori | quanto perde la Formula 1 con i GP saltati

La pandemia e le tensioni geopolitiche hanno portato alla cancellazione di alcuni Gran Premi di Formula 1, influenzando gli accordi finanziari e le programmazioni. Gli organizzatori in Medio Oriente sono i più paganti per le commissioni del circuito, mentre la riduzione delle gare da 22 a 24, con la possibilità di recuperare almeno una, avrà effetti su diritti televisivi e sponsorizzazioni.

Ad aprile le monoposto di Formula 1 non sfrecceranno tra le sabbie del deserto di Sakhir né sul lungomare di Gedda: sono saltati i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita, a causa della guerra in Iran, di fatto estesa a tutto il Medio Oriente. Il Circus perde non solo due delle tappe più suggestive del calendario, ma anche parecchi soldi. In attesa di capire se almeno una delle due corse verrà ricollocata più avanti nella stagione, gli analisti di Guggenheim stimano una perdita di ricavi di 190-200 milioni di dollari per Liberty Media, la società che controlla la Formula 1, qualora nessuno dei due eventi venga recuperato nel 2026.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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