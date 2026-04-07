Noodles saltati con gamberi e verdure | la ricetta
Un piatto di noodles saltati con gamberi e verdure viene preparato utilizzando 350 grammi di noodles, che possono essere all'uovo o di grano. Si aggiungono 400 grammi di gamberi, freschi o surgelati già puliti, insieme a due carote grandi, due zucchine medie e tre cipollotti freschi. Per la cottura si utilizza olio di semi di arachidi o di girasole.
Ingredienti per 4 persone350 g di noodles (all'uovo o di grano)400 g di gamberi freschi o surgelati (già puliti)2 carote grandi2 zucchine medie3 cipollotti freschiOlio di semi di arachidi o girasole q.b.Salsa di soia q.b.Semi di sesamo per la decorazioneProcedimentoLavare con cura le verdure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Noodles saltati con gamberi e verdureIngredienti per 4 persone350 g di noodles (all'uovo o di grano)400 g di gamberi freschi o surgelati (già puliti)2 carote grandi2 zucchine medie3...
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