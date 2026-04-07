Non tutte le acque sono uguali | vediamo quali usare in base alla pianta

Le diverse tipologie di acqua vengono spesso considerate intercambiabili, ma in realtà alcune sono più indicate di altre a seconda delle piante che si intendono coltivare. La scelta dell’acqua può influenzare la crescita e la salute delle piante stesse, e non tutte le fonti sono uguali. È importante conoscere le caratteristiche specifiche di ogni tipo di acqua per garantire un corretto utilizzo nel contesto della cura delle piante.

Oltre a quella del rubinetto, la scelta più tradizionale quando si tratta di innaffiare, ne esistono molte altre, tutte con pregi e difetti Tutte le acque sembrano uguali, ma - citando George Orwell - alcune possono essere più uguali di altre. Prendersi cura delle piante di casa richiede dedizione e attenzioni quasi maniacali, a partire da quello che è l’elemento fondamentale: l’acqua appunto. Annaffiarla regolarmente consente di assicurargli la sopravvivenza, visto che l’acqua è fondamentale per l’idratazione delle cellulare, l’apporto di nutrienti dal terreno e la fotosintesi clorofilliana. Tra l’altro, consente di ridurre le evaporazioni e gli shock termici. 🔗 Leggi su Today.it

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