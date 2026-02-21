Auto coupé non sono tutte uguali | quali sono le differenze

Una piccola auto coupé ha attirato l’attenzione per il suo design elegante e le linee affilate, mentre altre vetture del settore puntano su spazio e praticità. La differenza tra i vari modelli sta nelle caratteristiche di guida e nelle funzionalità offerte. Alcune puntano sulla sportività, altre sulla comodità quotidiana. Questo confronto aiuta a capire quale auto si adatta meglio alle esigenze di ogni guidatore. La scelta dipende dalle preferenze di chi si muove in città o in viaggio.

Solitamente è al mondo anglosassone che si devono i neologismi dell'automotive, ma nel caso della coupé lo dobbiamo al francese: si tratta del participio passato del verbo "couper", ossia tagliare. Nel XVII secolo indicava un tipo di carrozza chiusa, a quattro ruote, due sportelli e un divano anteriore che voleva differenziarsi dalla carrozza berlina (a 4 porte con 4 o 6 posti a sedere), nata in Germania come evidenziato dal richiamo nel nome alla capitale dell'allora Brandeburgo. Le prime coupé sono comparse all'inizio del secolo scorso, mantenendo in sostanza la forma tipica della carrozza, con poco o niente bagaglio, pratica per la città.🔗 Leggi su Gazzetta.it

