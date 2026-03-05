Le pelli mature presentano caratteristiche diverse e richiedono attenzione specifica nel trucco. I prodotti per la cura e il trucco sono tra i più acquistati nel settore beauty femminile, rappresentando più della metà della spesa delle consumatrici. La scelta del fondotinta diventa fondamentale per valorizzare ogni tipo di pelle, con opzioni che si adattano alle esigenze di ciascuna.

Le pelli mature non sono tutte uguali. Ce ne sono di particolarmente aride, miste, sensibili. Ciascuna merita una base make up specifica I prodotti per la cura della pelle e quelli per il trucco, insieme rappresentano oltre la metà dei consumi beauty della donna. Rispettivamente il 34,5 e il 29,1 per cento, per un totale del 63,6 per cento. Almeno secondo le stime riportate nel Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia. Non stupisce, la nascita di prodotti sempre più ibridi, a metà tra il trattamento e il trucco. Soprattutto in fatto di fondotinta per pelli mature. Un prodotto che ha fatto un grande ritorno nel protocollo di bellezza... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non tutte le pelli mature sono uguali: guida alla scelta del fondotinta

Auto coupé, non sono tutte uguali: quali sono le differenzeSolitamente è al mondo anglosassone che si devono i neologismi dell'automotive, ma nel caso della coupé lo dobbiamo al francese: si tratta del...

Le patate non sono tutte uguali: varietà, colori e usi in cucinaArrivate in Europa nel XVI secolo, le patate hanno impiegato tempo prima di conquistare un posto stabile in cucina.

TOP MAKEUP per PELLI MATURE | update 2026

Tutto quello che riguarda Non tutte le pelli mature sono uguali....

Discussioni sull' argomento Stuzzicarsi continuamente la pelle: quando la dermatillomania richiede aiuto; Skimofestival, sulle pelli a Santa Caterina; Le migliori creme idratanti coreane da provare ora per una pelle morbida e luminosa; Irina Shayk, co-conduttrice della terza serata, con make-up effetto lingerie e un brillantino sui denti, al photocall di Sanremo 2026.

Questione di pelle. Il trench più desiderato di stagione è tutto fuorché neutro (e si indossa così)Il trench in pelle scura è perfetto col denim. Tra tutti i modelli di jeans, quelli dritti o a gamba ampia risultano i più indicati a esaltare il modello lungo con cintura. Libertà massima sulla ... iodonna.it

Questa settimana #AlCinema: tutte le novità del #weekend e i #Film ancora in sala. - facebook.com facebook

#Iran, tutte le notizie di oggi sulla guerra x.com