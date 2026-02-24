Intrecciare saperi raccontare i musei | i bambini di Padova narratori del patrimonio

I bambini di Padova hanno iniziato a raccontare i musei per promuovere la conoscenza del patrimonio locale. La causa è il progetto “CAT al CAM”, che coinvolge studenti e insegnanti in attività di narrazione e scoperta. Con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla cultura, i partecipanti esplorano le opere e i luoghi storici della città. L’iniziativa si svolge già da febbraio e coinvolge diverse scuole del territorio.

Al via la terza edizione di "CAT al CAM", un'iniziativa educativa a Padova che coinvolge i musei dell'Università (CAM - Centro di Ateneo per i Musei) e i Centri di Animazione Territoriale (CAT) del Comune Padova guarda al futuro partendo da bambini e bambine. A partire dal mese di febbraio prenderà avvio una nuova edizione di "CAT al CAM", una significativa esperienza educativa che intreccia musei universitari, territorio e comunità, grazie alla collaborazione tra il CAM - Centro di Ateneo per i Musei dell'Università degli Studi di Padova e i CAT - Centri di Animazione Territoriale, servizi educativi del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova curati dalle cooperative La Bottega dei Ragazzi, Centro Train de Vie e Progetto NOW.