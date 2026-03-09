Emozioni di Gusto | la cucina irpina in scena alle Tenute Casoli di Candida

Alle Tenute Casoli di Candida, in provincia di Avellino, si terrà la presentazione del volume «Emozioni di Gusto», dedicato alla cucina tipica irpina. L'evento si svolge in un palazzo nobiliare del Settecento, dove la scrittrice e giornalista enogastronomica Amalia Leo presenterà il suo libro. La manifestazione coinvolge il pubblico con un focus sulla tradizione culinaria locale.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia CANDIDA (AV) — Sarà un palazzo nobiliare del Settecento, nel comune di Candida, in provincia di Avellino, a fare da cornice alla presentazione di Emozioni di Gusto, volume dedicato alla cucina tipica irpina firmato dalla scrittrice e giornalista enogastronomica Amalia Leo. L'appuntamento è fissato per sabato 21 marzo 2026, con inizio alle ore 11.00, presso le Tenute Casoli di Via Roma 28. L'iniziativa è promossa congiuntamente dall'Associazione FIDAPA BPW Italy — sezione di Avellino — e dal Club Inner Wheel Avellino, con il supporto editoriale di Scuderi Editrice e di Agorà Giovani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

