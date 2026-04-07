Non siamo per sempre disarmati La nuova minaccia antagonista

Le immagini dell’evento avvenuto a Udine il 14 ottobre 2025 sono ancora fresche. Quel giorno, un corteo ha subito un attacco che ha provocato danni e tensioni tra le persone presenti. Sono stati riferiti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con l’uso di oggetti e lacrimogeni. Le autorità stanno indagando per chiarire le responsabilità e fare chiarezza sull’accaduto.

Le immagini di quanto accaduto a Udine lo scorso 14 ottobre 2025 sono ancora vivide. Il corteo contro la partita di calcio tra la nazionale italiana e quella israeliana, dopo una prima fase di relativa tranquillità, ha assunto una connotazione violenta, con scontri fortissimi nei pressi dello stadio. Numerosi agenti delle forze dell’ordine rimasero feriti, così come alcuni giornalisti, di cui due gravemente, e oggi, a distanza di quasi sei mesi da quei fatti, l’area antagonista continua a rivendicare quell’azione, piegando la realtà a una narrazione di comodo. “Alla fine ufficiale del corteo, la determinazione di una sua parte a proseguire... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non siamo per sempre disarmati". La nuova minaccia antagonista "In piazzale Loreto con Meloni". La minaccia antagonista su Trump a MilanoSi invocano le molotov, la guerriglia urbana e si fa appello ai maranza per costruire la piazza nell’eventuale arrivo del presidente Trump... Tlon sull'isolamento sociale: «Siamo sempre più connessi e sempre più soli. Ecco che cosa si può fare per contrastare la pandemia della solitudine»Questo articolo sull'isolamento sociale è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. Si parla di: Passi silenziosi perché le parole sono consumate. In migliaia a Padova in cammino per la pace; La Risurrezione del Signore è l’annuncio che la pace è più forte di ogni conflitto.