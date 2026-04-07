Ieri a Brindisi, il presidente dell’Enac ha comunicato che si è verificato un esaurimento temporaneo di carburante per gli aerei. La situazione non riguarda una crisi di greggio o una carenza a lungo termine, ma un problema legato a un intervento di emergenza. Nessuna informazione è stata fornita su possibili cause o ripercussioni immediate sui voli in programma. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Pierluigi Di Palma, presidente Enac, ieri Brindisi ha segnalato l'esaurimento del carburante per gli aerei. Qual è la situazione reale? "L'ultimo aereo è stato rifornito alle 17 e oggi arrivano 150mila litri. Il problema è che si è creato evidentemente un effetto domino. Nel mondo del trasporto aereo si decolla normalmente con poco carburante: si carica il necessario per raggiungere la destinazione e avere la possibilità di atterrare in un aeroporto alternativo in caso di problemi. Quando alcuni aeroporti comunicano di non avere carburante, chi decolla tende a fare il pieno, e questo crea temporanee carenze altrove. Ma gli approvvigionamenti stanno arrivando e tutto questo poco c'entra con lo stretto di Hormuz o con la guerra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non si tratta di una crisi di greggio, carenza temporanea legata alle feste"

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