La crisi Realco si abbatte anche sul Ravennate | chiusura temporanea per un supermercato in città
La crisi di Realco ha colpito anche il supermercato di Ravenna, che dovrà chiudere temporaneamente i battenti. La decisione deriva da difficoltà finanziarie che hanno portato alla sospensione dell’attività, lasciando senza lavoro molti dipendenti locali. La chiusura riguarda il punto vendita situato nel centro della città, un luogo molto frequentato dalla comunità. La situazione si aggrava dopo lo sciopero dei lavoratori del 12 febbraio, indicando una tensione crescente tra l’azienda e i suoi dipendenti.
In tutto sono 13 i punti vendita che vanno verso lo stop temporaneo in regione. Il colosso cooperativo ha depositato la richiesta di concordato al Tribunale di Bologna, che ha già provveduto alla nomina di due commissari Una crisi aziendale che inizia ad assumere contorni davvero preoccupanti. Dopo lo sciopero del 12 febbraio, ora 13 supermercati del gruppo Realco vanno verso la chiusura temporanea. E tra i punti vendita che si fermano c'è anche l'Economy di via Faentina a Ravenna. "Chiediamo il rispetto dei nostri diritti e il pagamento degli stipendi", avevano lamentato nei giorni scorsi i dipendenti del supermercato che non hanno ancora ricevuto lo stipendio di gennaio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Crisi Realco, la scure si abbatte anche su tre supermercati a marchio Sigma nel modenese
La crisi di Realco ha portato alla chiusura di tre supermercati Sigma nel modenese, colpendo direttamente i clienti e i dipendenti.
Realco verso il concordato preventivo: chiusura temporanea per il Sigma di via Gramsci a Parma
Realco ha deciso di chiudere temporaneamente il punto vendita Sigma di via Gramsci a Parma, a causa di problemi finanziari che coinvolgono l’azienda.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: CRISI REALCO. A RISCHIO IL FUTURO DI OLTRE 1.500 LAVORATORI; Crisi Realco, richiesto il concordato preventivo. A rischio il futuro di 1500 lavoratori; Realco Sigma in crisi, 1.500 posti di lavoro a rischio: Istanza di concordato preventivo in tribunale. Gli scenari futuri; Crisi Realco Sigma, chiudono temporaneamente 14 punti vendita.
Crisi Realco, chiude temporaneamente l’Economy di Ravenna in via FaentinaSi aggrava la crisi del Gruppo Realco, storica cooperativa della grande distribuzione con sede a Reggio Emilia e tra i soci fondatori del marchio Sigma, ... ravennanotizie.it
Crisi Realco, nel piacentino chiusura temporanea per quattro supermercatiCrisi Gruppo Realco, sono tredici i punti vendita in Emilia Romagna per i quali è stata annunciata la chiusura temporanea. Quattro si trovano nel ... piacenzasera.it
Crisi Realco, fra i punti vendita che saranno temporaneamente chiusi c'è il Sigma di via Gramsci x.com
Crisi Realco, ecco l’elenco dei supermercati Ecu e Sigma destinati alla chiusura La storica cooperativa Realco, con sede a Reggio Emilia e tra i soci fondatori del marchio Sigma ed Ecu, sta affrontando una delle fasi più difficili della sua storia, con ripercussio - facebook.com facebook