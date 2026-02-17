La crisi Realco si abbatte anche sul Ravennate | chiusura temporanea per un supermercato in città

La crisi di Realco ha colpito anche il supermercato di Ravenna, che dovrà chiudere temporaneamente i battenti. La decisione deriva da difficoltà finanziarie che hanno portato alla sospensione dell’attività, lasciando senza lavoro molti dipendenti locali. La chiusura riguarda il punto vendita situato nel centro della città, un luogo molto frequentato dalla comunità. La situazione si aggrava dopo lo sciopero dei lavoratori del 12 febbraio, indicando una tensione crescente tra l’azienda e i suoi dipendenti.

In tutto sono 13 i punti vendita che vanno verso lo stop temporaneo in regione. Il colosso cooperativo ha depositato la richiesta di concordato al Tribunale di Bologna, che ha già provveduto alla nomina di due commissari Una crisi aziendale che inizia ad assumere contorni davvero preoccupanti. Dopo lo sciopero del 12 febbraio, ora 13 supermercati del gruppo Realco vanno verso la chiusura temporanea. E tra i punti vendita che si fermano c'è anche l'Economy di via Faentina a Ravenna. "Chiediamo il rispetto dei nostri diritti e il pagamento degli stipendi", avevano lamentato nei giorni scorsi i dipendenti del supermercato che non hanno ancora ricevuto lo stipendio di gennaio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La crisi di Realco ha portato alla chiusura di tre supermercati Sigma nel modenese, colpendo direttamente i clienti e i dipendenti.

Realco ha deciso di chiudere temporaneamente il punto vendita Sigma di via Gramsci a Parma, a causa di problemi finanziari che coinvolgono l’azienda.

