Non si può morire a 18 anni il mondo del calcio piange un’altra giovane vittima

Una notizia triste arriva dal mondo del calcio: un giovane di appena 18 anni ha perso la vita, suscitando dolore tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda ha colpito profondamente il settore, che si trova a confrontarsi con una perdita improvvisa e inaspettata. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando spazio a riflessioni su quanto possa essere fragile la vita anche in ambienti spesso associati alla forza e alla resistenza.

di Alessio Lento Ci sono notizie che nel calcio non dovrebbero mai entrare e, invece arrivano lo stesso, secche, impossibili da sistemare dentro una logica. Un club che si ferma, uno spogliatoio che si chiude in silenzio, compagni e allenatori che da un giorno all’altro si ritrovano a parlare non più di partite, di allenamenti, di futuro, ma di un’assenza che non ha misura. Quando succede a un ragazzo così giovane, il campo passa in secondo piano quasi con violenza, perché resta solo quel senso di vuoto che nello sport si prova raramente e che non si sa mai raccontare davvero. A piangere stavolta è l’ Yverdon, che ha annunciato la scomparsa di Mamadou Alpha Diallo, portiere della squadra Under18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Non si può morire a 18 anni, il mondo del calcio piange un’altra giovane vittima Non si può morire a 37 anni: lutto indicibile nel calcioUna tragedia che ha colpito il calcio a seguito della scomparsa di un giovanissimo di 37 anni, costretto a chiudere la sua carriera. Malore in casa a 46 anni: il mondo del calcio piange l’ex portiere RuspantiniPorto Recanati (Macerata), 26 gennaio – Si trovava a casa con la sua famiglia, quando è stato colto da un malore che purtroppo si è rivelato fatale. Temi più discussi: Dal 10 aprile a L’Aquila la mostra Non si può morire per un dollaro; La mamma di Sara Campanella: Viviamo l’inferno in terra. Non si può morire per un no; Non si può morire per un dollaro. Una mostra per raccontare Giannini; Reno De Medici, produzione ferma e rabbia operaia: Non si può morire di lavoro nel 2026. Non si può morire per un dollaro. Una mostra per raccontare GianniniChiavari – Non si può morire per un dollaro. È il titolo della mostra che, da giovedì al 26 aprile, Chiavari dedicherà al banchiere Amadeo Peter Giannin i, le cui origini familiari affondano in val ... ilsecoloxix.it Ascom, l’appello di Tonelli: Non si può morire così. Serve un cambio di passoNon si può morire così. Lo ripete più volte Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom, parlando del capotreno Alessandro Ambrosio ucciso nell’area della stazione. Con lui, increduli, preoccupati e ... ilrestodelcarlino.it #Iran, #Trump: stanotte potrebbe morire un’intera civiltà - facebook.com facebook