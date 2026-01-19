Non si può morire a 37 anni | lutto indicibile nel calcio

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio con la perdita improvvisa di un giovane di 37 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, interrompendo una carriera promettente e suscitando grande dolore tra amici e appassionati. Un momento di riflessione sul fragile equilibrio tra vita e sport, nel ricordo di una persona che, nonostante la giovane età, ha lasciato un’impronta significativa.

Una tragedia che ha colpito il calcio a seguito della scomparsa di un giovanissimo di 37 anni, costretto a chiudere la sua carriera. Il lutto ha stravolto tutta la comunità, rimasta spezzata dall'improvvisa scomparsa di un giovane che era diventato un punto di riferimento. Ora la famiglia è colpita da questo dolore immenso, ma la comunità ha voluto mandare un messaggio di grande solidarietà e vicinanza. Si è spento all'età di soli 37 anni Giacomo Arlotti, ex calciatore e attualmente insegnante di matematica e scienze, prima alle scuole Marvelli di Rimini e ora a quella "Duccio" di Miramare. Il giovane si è spento nella notte tra venerdì e sabato, lasciando sgomenta tutta Rimini.

