Malore in casa a 46 anni | il mondo del calcio piange l’ex portiere Ruspantini

Un uomo di 46 anni, ex portiere di calcio, è deceduto improvvisamente a casa a Porto Recanati. L’incidente, avvenuto mentre si trovava con la famiglia, ha causato un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello sport e tra i suoi conoscenti.

Porto Recanati (Macerata), 26 gennaio – Si trovava a casa con la sua famiglia, quando è stato colto da un malore che purtroppo si è rivelato fatale. Lutto a Porto Recanati e non solo per l'improvvisa scomparsa di Diego Ruspantini, 46 anni appena, ex portiere conosciutissimo nel mondo del calcio dilettantistico marchigiano. La tragedia è avvenuto ieri sera, poco prima delle 22. Ruspantini stava cenando nella sua abitazione in via Foscolo, insieme alla moglie e ai due figli. A un certo punto è andato in camera da letto, ma si è sentito male e ha perso i sensi. Nonostante l'intervento del 118, per il 46enne non c'è stato nulla da fare.

