Non registrò 30,52 euro per uno scolapasta e una pentola | cassiera licenziata dopo 20 anni

Una cassiera con un’esperienza di vent’anni presso un supermercato di Modena è stata licenziata dopo che non ha registrato correttamente un importo di 30,52 euro relativo a uno scolapasta e una pentola. La decisione di interrompere il rapporto di lavoro è arrivata a seguito di questa anomalia, che ha portato a un procedimento disciplinare. La donna, che aveva lavorato nel punto vendita per due decenni, si è vista quindi costretta a lasciare il suo impiego.

Nella causa che ne è nata il tribunale ha dato ragione all'azienda e ha condannato la dipendente a pagare le spese legali: la vicenda Una storica cassiera di un supermercato all'interno di un centro commerciale di Modena è stata licenziata dopo 20 anni di anzianità. I motivi? Uno scolapasta e una pentola, dal valore di 30,52 euro. Nella causa che ne è scaturita, il tribunale di Modena ha dato torto alla dipendente e ragione all'azienda, condannando la prima anche a 1.500 euro di spese legali, dopo l'impugnazione dell'atto da parte della lavoratrice stessa di fronte al tribunale del lavoro. Una circostanza che per il giudice modenese trova riscontro nel filmato dell'impianto di videosorveglianza all'interno del supermercato. 🔗 Leggi su Today.it

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Cassiera licenziata per scolapasta e pentolaModena, 6 aprile 2026 – Per oltre vent’anni è stata una delle cassiere in un supermercato all’interno di un centro commerciale di Modena, fino al...

Non registrò una pentola e uno scolapasta da 30 euro: cassiera licenziata dopo 20 anni di lavoroIl caso a Modena. Il tribunale ha dato ragione all’azienda: il vincolo fiduciario è venuto meno non per il valore della merce ma per il comportamento accertato ... bologna.repubblica.it

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