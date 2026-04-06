Qualche mese fa ha fatto discutere la vicenda di una cassiera licenziata dopo aver dimenticato uno scolapasta e una pentola, per un totale di circa 30 euro. Il supermercato ha contestato il comportamento, sostenendo che i prodotti non erano stati registrati e che si trattava di un furto. La decisione di licenziarla è stata poi confermata dal tribunale, che ha stabilito la legittimità del provvedimento.

Qualche mese fa aveva suscitato indignazione la storia di un cassiere licenziato (ma poi reintegrato) a causa di un test del carrello, Dopo oltre vent’anni di servizio come cassiera in un supermercato di Modena, una donna è stata licenziata nel 2024 per aver sottratto uno scolapasta e una pentola wok del valore complessivo di 30,52 euro. La vicenda, riportata dal Corriere di Bologna, si è conclusa con la conferma del licenziamento da parte del tribunale di Modena, che ha anche condannato la dipendente a pagare 1.500 euro di spese legali. Secondo l’azienda, la cassiera aveva agito con dolo, cercando di evitare la lettura dei codici a barre alla cassa e sottraendo consapevolmente la merce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cassiera licenziata per uno scolapasta e una pentola non registrati (30 euro): il tribunale dà ragione al supermercato

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Cassiera licenziata e umiliata dal capo con insulti continui: 61mila euro di risarcimento e reintegro al supermercatoUna cassiera di 40 anni è stata umiliata per mesi dal capo con insulti pesanti ("Non vali niente, sei un’incapace totale").

Argomenti più discussi: Gioca a padel in malattia con il dito rotto e viene licenziata, ma il Tribunale accoglie il ricorso: Provvedimento sproporzionato e illegittimo; Alcast in liquidazione, a rischio 94 lavoratori. I sindacati: Sciopero.

Non registrò scolapasta e pentola, cassiera licenziata. Tribunale Modena: GiustoLeggi su Sky TG24 l'articolo Non registrò scolapasta e pentola, cassiera licenziata. Tribunale Modena: 'Giusto' ... tg24.sky.it

Non registrò uno scolapasta e una pentola, cassiera licenziata dopo 20 anni di lavoroLa donna ha perso il ricorso in Tribunale, anche se la merce aveva un valore di 30 euro: «Fatto con dolo, non è stata una disattenzione» ... unionesarda.it

Non registra scolapasta e padella, cassiera licenziata dopo 20 anni #modena x.com

In un clima di incertezza lavorativa, la vicenda della cassiera Pam licenziata per un detersivo da 3 euro in Toscana ha scosso l'opinione pubblica, diventando un caso scuola su diritto del lavoro e licenziamento per giusta causa. Come riportato da testate autor facebook