Crans-Montana il presidente della Svizzera a Tgcom24 | Non vogliamo lasciare indietro nessuno

Il presidente della Svizzera si è recato a Crans-Montana per visitare i feriti e le loro famiglie. Ha voluto mostrare il sostegno totale del paese, spiegando loro come procederanno le cose da ora in avanti. Una visita che ha portato vicinanza e rassicurazioni in un momento difficile.

"Sono venuto qui oggi per far visita ai feriti, ma anche alle loro famiglie, per esprimere il sostegno totale della Svizzera e della Confederazione e per spiegare loro come si svolgeranno ora le cose. Non vogliamo lasciare indietro nessuno", ha dichiarato il presidente della Svizzera Guy Parmelin a Tgcom24, dopo la visita ai ricoverati presso l'ospedale Niguarda di Milano. "Era anche importante, per me, ringraziare le autorità e i medici italiani per tutto il lavoro svolto. Ho appena parlato con il primario, che ha ribadito l’importanza di questa cooperazione che vogliamo rafforzare in futuro. È stato estremamente impressionante e commovente", ha concluso a Tgcom24. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

