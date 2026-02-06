Crans-Montana il presidente della Svizzera visita i feriti al Niguarda | Ai microfoni di Tgcom24 | Non vogliamo lasciare indietro nessuno

Il presidente della Svizzera, Alain Berset, ha fatto visita ai feriti ricoverati al Niguarda di Milano. Arrivato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Berset si è fermato a parlare con alcuni di loro, portando un saluto e dimostrando vicinanza. “Non vogliamo lasciare indietro nessuno”, ha detto ai microfoni di Tgcom24, sottolineando l’impegno della Svizzera nel seguire da vicino la situazione.

Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha fatto visita venerdì mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese Niguarda dopo l'incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. A Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Parmelin ha voluto portare il suo saluto alle otto persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva e nel Centro Ustioni del Niguarda.Questa la dichiarazione che ha rilasciato in occasione dell'incontro con i degenti: "Sono venuto qui oggi per far visita ai feriti, ma anche alle loro famiglie, per esprimere il sostegno totale della Svizzera e della Confederazione e per spiegare loro come si svolgeranno ora le cose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il presidente della Svizzera, Parmelin, è arrivato a Milano per partecipare alle Olimpiadi.

Il presidente Sergio Mattarella si è recato oggi all’ospedale Niguarda di Milano.

