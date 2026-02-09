Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni contro l’ex ministro Gennaro Sangiuliano

Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, accusata di aver molestato e provocato lesioni all’ex ministro Gennaro Sangiuliano. L’imprenditrice è sotto accusa per stalking aggravato, lesioni e interferenze nella vita privata dell’ex ministro. La vicenda si svolge davanti alla procura romana, che ha raccolto le prove contro di lei. Ora tocca al processo chiarire cosa sia successo realmente.

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. I legali dell'ex ministro: «Riabilitata la sua immagine». «Ringraziamo la procura perché si tratta di un'imputazione fortemente innovativa e vede già nella relazione sentimentale l'attività di stalking.

