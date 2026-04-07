Non c’è salute senza scienza la Giornata mondiale e i 78 anni dell’Oms

Da lapresse.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute, si ricorda anche il 78° anniversario dell’organizzazione mondiale della sanità. La giornata mette in evidenza il ruolo centrale della scienza nel settore sanitario, sottolineando come le decisioni in campo medico e pubblico si basino su dati e ricerche. La celebrazione si concentra inoltre sull’importanza dell’approccio One Health, che integra salute umana, animale e ambientale.

“La scienza è il fondamento delle decisioni sanitarie e il faro che guida la nostra azione anche nell’attuazione dell’approccio One Health, uno strumento operativo a garanzia della sostenibilità sanitaria, economica e sociale. Insieme possiamo costruire un futuro più sano, più equo e più giusto per tutti”. Lo ricorda in occasione della Giornata mondiale della Salute il ministro Orazio Schillaci, impegnato a Lione per il One Health Summit. “Il tema di quest’anno – Insieme per la salute. Al fianco della scienza  – ricorda l’importanza della collaborazione e della fiducia nella scienza per affrontare le sfide sanitarie globali. Mai come oggi dobbiamo rafforzare la fiducia nei dati scientifici, nella ricerca e nelle istituzioni sanitarie”, chiarisce Schillaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Non c’è salute senza scienza, la Giornata mondiale e i 78 anni dell’Oms

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