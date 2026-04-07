Non c’è salute senza scienza la Giornata mondiale e i 78 anni dell’Oms

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute, si ricorda anche il 78° anniversario dell’organizzazione mondiale della sanità. La giornata mette in evidenza il ruolo centrale della scienza nel settore sanitario, sottolineando come le decisioni in campo medico e pubblico si basino su dati e ricerche. La celebrazione si concentra inoltre sull’importanza dell’approccio One Health, che integra salute umana, animale e ambientale.

“La scienza è il fondamento delle decisioni sanitarie e il faro che guida la nostra azione anche nell’attuazione dell’approccio One Health, uno strumento operativo a garanzia della sostenibilità sanitaria, economica e sociale. Insieme possiamo costruire un futuro più sano, più equo e più giusto per tutti”. Lo ricorda in occasione della Giornata mondiale della Salute il ministro Orazio Schillaci, impegnato a Lione per il One Health Summit. “Il tema di quest’anno – Insieme per la salute. Al fianco della scienza – ricorda l’importanza della collaborazione e della fiducia nella scienza per affrontare le sfide sanitarie globali. Mai come oggi dobbiamo rafforzare la fiducia nei dati scientifici, nella ricerca e nelle istituzioni sanitarie”, chiarisce Schillaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Non c’è salute senza scienza, la Giornata mondiale e i 78 anni dell’Oms Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute, Oms lancia campagna di sensibilizzazione Giornata mondiale della salute 2026: il tema “Insieme per la salute” e perché la scienza ci riguarda tuttehas-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height)... Temi più discussi: Giornata mondiale della Salute 2026: la persona al centro; Giornata della salute sempre più privata; Giornata mondiale della salute, l’Olio EVO torna protagonista: È una scelta quotidiana che incide sulla vita; Giornata Mondiale della Salute: scegli di stare bene. Giornata vittime Covid, Ordini dei medici: In pandemia una strage di operatori, c'è stata rabbia e ora c'è delusioneA 6 anni dal 18 marzo 2020, quando una lunga colonna di camion militari sfilò a Bergamo, nel silenzio del lockdown, trasportando verso altre città le bare delle vittime del Covid, i sentimenti dei ... adnkronos.com Giornata personale sanitario: Treviso, stamattina in Seminario il workshop Ripensare la salute: dialogo tra sapere scientifico ed esperienza umanaSi sta svolgendo questa mattina in Seminario vescovile a Treviso il workshop Ripensare la salute: dialogo tra sapere scientifico ed esperienza umana. Oggi, 20 febbraio, è la Giornata nazionale del ... agensir.it Si sono concluse nella giornata di lunedì 6 aprile a L’Aquila le celebrazioni per il diciassettesimo anniversario del sisma del 2009, con la città riunita nel ricordo delle 309 vittime in un anno simbolico per il capoluogo abruzzese, designato Capitale italiana dell - facebook.com facebook Josh Nebo è l’ #MVP @UnipolCorporate della 25^ giornata Il giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano, dopo la vittoria contro Reggio Emilia, è stato votato da voi su Instagram, X, Threads e Whatsapp come miglior giocatore del turno! #TuttoUnAltroSport x.com