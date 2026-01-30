Erap Svem Atim e le altre | il gioco dell' oca delle società partecipate Il retroscena politico di nomine e incarichi

In Ancona, le nomine delle società partecipate come Erap, Svem e Atim continuano a creare problemi alle amministrazioni regionali. La gestione di queste società si trasforma spesso in un vero e proprio gioco dell’oca, con incarichi assegnati e riassegnati senza chiarezza. La Regione di Acquaroli non fa eccezione e si trova invischiata in un reticolo di nomine e accordi che alimentano critiche e confusione.

ANCONA Un’inesauribile fonte di grattacapi per ogni amministrazione regionale. E quella guidata da Acquaroli non fa eccezione. Le partecipate e gli enti satellite di Palazzo Raffaello rappresentano da sempre una grana, e negli ultimi anni questo trend si è consolidato. La bacchettata La sezione di controllo e la procura della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, lo scorso ottobre, hanno parlato di «una proliferazione di enti strumentali e agenzie in favore dei quali risultano stanziate ingenti risorse». Partecipate che ricevono soldi «per lo più mediante contributi in conto esercizio per coprire spese di funzionamento di enti per cui spesso non si riesce a individuare una chiara connessione tra attività finanziate e documenti programmatici». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Entro il 27 febbraio si attendono le prime nomine del rinnovato consiglio di amministrazione dell’Atim.

Con le nomine delle partecipate pubbliche previste per aprile, si avvicinano importanti cambiamenti nelle presidenze delle principali aziende.

