Collestrada rende omaggio alle donne | Protagoniste ogni giorno

Il Centro Commerciale Collestrada ha organizzato un evento per l’8 marzo, dedicato alle donne. Domenica prossima, all’interno della galleria, sarà allestita una postazione floreale con l’obiettivo di offrire un angolo colorato e profumato dove le visitatrici potranno scattare foto. L’iniziativa si inserisce nel programma di celebrazione della ricorrenza, con un’attenzione speciale alle donne e al loro ruolo quotidiano.

Il Centro Commerciale Collestrada celebra tutte le donne in occasione dell'8 marzo. Domenica prossima, all'interno della galleria, le aspetta una splendida postazione floreale dedicata a loro: un angolo scenografico dove immergersi tra colori e profumi e scattare foto ricordo indimenticabili.