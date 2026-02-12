Snowboard halfpipe donne alle Olimpiadi Invernali 2026 | cos’è e chi sono le protagoniste

Le gare di snowboard halfpipe donne alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono iniziate da pochi giorni e già attirano l’attenzione di pubblico e appassionati. Le atlete si sfidano su una pista alta e impegnativa, mostrando salti spettacolari e manovre di grande difficoltà. Tra le protagoniste ci sono giovani talenti e veterane che cercano il podio, mentre gli spettatori seguono con entusiasmo ogni run. La competizione si fa appassionante e promette ancora grandi emozioni.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 stanno regalando emozioni ogni giorno, e tra le gare più attese c'è lo snowboard halfpipe donne, una disciplina spettacolare che unisce tecnica, coraggio e creatività. La competizione si sta svolgendo nella splendida cornice del Livigno Snow Park, dove ieri si sono tenute le qualificazioni e oggi si avvicina la finale femminile. Lo snowboard halfpipe donne non è solo una gara: è uno dei momenti clou dello snowboard freestyle, in cui ogni atleta combina evoluzioni aeree ad alto rischio con eleganza e precisione. Dallo sci alpino allo snowboard, Lucia Dalmasso è l'outsider di lusso del gigante parallelo a Milano Cortina 2026. Le qualificazioni: Chloe Kim protagonista. Snowboard halfpipe donne alle Olimpiadi Invernali 2026: Chloe Kim domina le qualifiche, ma la paura per l'incidente di Liu Jiayu scuote Livigno. Snowboard, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dal 1998, inizialmente con le discipline halfpipe e slalom gigante. Nel 2002, lo slalom gigante è stato sostituito dallo slalom gigante parallelo. Lo snowboard cross è stato aggiunto nel 2006. Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 - Italia da sogno: Nel giro di pochi minuti lo slittino azzurro conquista due storici ori olimpici: Andrea Vötter e Marion Oberhofer firmano il primo titolo femminile della storia italiana, seguite dal trionfo di Emanuel Rieder.

