Nio ES9 | 700 CV AI proprietaria e guida senza volante fisico

Il 9 aprile 2026, sarà presentato il nuovo modello di SUV di alta gamma, dotato di 700 cavalli e di un’intelligenza artificiale proprietaria. La vettura include un sistema di guida avanzato che elimina la presenza di un volante fisico, offrendo un’esperienza di guida innovativa. Le prenotazioni per il veicolo sono già aperte e si aspettano numeri elevati di interesse da parte dei clienti.

Nio presenterà il 9 aprile 2026 l’ES9, un SUV di fascia alta che introduce tecnologie di guida avanzate e apre le prenotazioni immediate. Il nuovo modello punta a ridefinire il segmento dei veicoli elettrici di lusso attraverso innovazioni strutturali e digitali. L’estetica del veicolo segue la linea Beyond Horizon e introduce il frontale Shark Nose. I fari anteriori, definiti Ultra Pure Crystal Diamond, sono sdoppiati e capaci di generare tre diverse sequenze di benvenuto, oltre a proiezioni video musicali di 20 o 30 secondi su superfici distanti circa 10 metri dalla vettura. Per quanto riguarda la sicurezza attiva, l’auto monta proiettori HD intelligenti che illuminano fino a sei corsie, supportati da sensori per individuare ostacoli, pedoni e altri mezzi di notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nio ES9: 700 CV, AI proprietaria e guida senza volante fisico Jeep, ruote da 37" e oltre 700 Cv in fuoristrada. I prototipi estremi alla provaOgni anno da sessant’anni a Moab, nello Utah, Jeep porta una serie di prototipi davanti a un pubblico atipico, che non frequenta i saloni, ma che nel... Leggi anche: Mazda CX-60: 3.3 litri, 249 CV e 16,3 km/l — SUV grande che guida Nio ES9, svelato il nuovo maxi SUV elettrico: arriva (anche qui) lo sterzo steer-by-wireNio svela le prime immagini ufficiali dell’ES9, il nuovo SUV elettrico di punta del marchio cinese. Dimensioni record, sterzo steer-by-wire, sospensioni attive SkyRide e piattaforma a 900 Volt: ecco p ... automoto.it Nuovo Nio ES9: il SUV elettrico da oltre 5 metri e 700 CVIl marchio cinese debutta nel 2026 con un maxi SUV elettrico di lusso: tecnologia avanzata, autonomia fino a 620 km e prestazioni elevate per ridefinire il segmento premium globale. msn.com