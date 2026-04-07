New Balance e Ugg contraffatte per il mercato della Capitale Scovato il deposito dei falsi

Le forze dell’ordine hanno individuato un deposito nella zona est della città dove venivano stoccate scarpe contraffatte di marchi noti, destinate al mercato locale. Tra i prodotti sequestrati ci sono scarpe per bambini falsificate, con un valore stimato di circa 100mila euro se messe in circolazione. Il danno economico complessivo per le aziende proprietarie dei marchi si aggira oltre i 460mila euro.

La guardia di finanza ha sequestrato 7mila paia di scarpe per bambini, tra i brand anche prodotto con il marchio "Kuromi" Scarpe per bambini contraffatte con un magazzino di stoccaggio scovato nella zona est della città. Merce che immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati in 100mila euro, con un potenziale danno economico per le aziende titolare dei diritti quantificato in oltre 460mila euro. La scoperta è stata effettuata dalla guardia di finanza, che ha sequestrato oltre 7mila paia di calzature. Le verifiche sono partite dal quartiere dell'Esquilino, dove una pattuglia dei baschi verdi del gruppo pronto impiego Roma - nel corso del controllo di un esercizio commerciale - ha rilevato l'esposizione alla vendita per scarpe per bambini con marchi che hanno destato più di un sospetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Maxisequestro di 7mila scarpe per bambini contraffatte alla Rustica: falsi New Balance, UGG e KuromiDai controlli in un negozio all’individuazione del magazzino: sequestrate 7mila scarpe false di noti brand.

Ancona, scovato il deposito della cocaina interrato vicino alla provinciale: arrestato spacciatoreUn arresto e numerosi sequestri in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona per contrastare il traffico di stupefacenti.

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