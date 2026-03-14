Ancona scovato il deposito della cocaina interrato vicino alla provinciale | arrestato spacciatore

Ad Ancona, un uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di spaccio di cocaina. Durante un’operazione, le forze dell’ordine hanno scoperto un deposito interrato vicino alla provinciale, contenente 110 dosi di sostanza stupefacente, oltre a materiali per il confezionamento e oltre 3.000 euro in contanti. Il sospettato è stato condotto in carcere, mentre proseguono le indagini sull’attività illecita.

Un arresto e numerosi sequestri in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Ancona per contrastare il traffico di stupefacenti. Un uomo di origini extracomunitarie è stato fermato e trovato in possesso di circa un etto di cocaina, suddivisa in 110 dosi, oltre a materiale per il confezionamento e oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Operazione antidroga della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 13 marzo 2026, ed è stata il risultato di un’attività investigativa mirata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nel territorio di Ancona. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ancona, scovato il deposito della cocaina interrato vicino alla provinciale: arrestato spacciatore Articoli correlati Spacciatore arrestato in paese: vendeva cocaina vicino alla chiesaAveva appena ceduto una dose di cocaina a un cliente quando è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale della Valtrompia, a pochi passi dalla...