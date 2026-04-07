Nemi protagonista al Borgo dei Borghi 2026 | visibilità nazionale per il gioiello del Lazio

Nemi ha partecipato al Borgo dei Borghi 2026, una delle trasmissioni più seguite in Italia dedicata ai piccoli centri storici. La cittadina laziale ha rappresentato la regione in questa competizione televisiva, attirando l’attenzione di un pubblico nazionale. La partecipazione ha portato visibilità e ha messo in luce le caratteristiche del centro storico e del paesaggio locale. La trasmissione ha coinvolto diverse località italiane in un confronto tra borghi di varie regioni.

Nemi è stata tra le cittadine protagoniste del Borgo dei Borghi 2026, dove ha rappresentato il Lazio in una delle competizioni televisive più amate. Anche se non ha conquistato il primo posto, il piccolo borgo dei Castelli Romani si è ritagliato uno spazio importante nel racconto dell’Italia più autentica. LEGGI ANCHE: Al PAC la prima grande monografica europea di Marco Fusinato: «Tutto ruota attorno al rumore» Il Borgo dei Borghi 2026: ha vinto Cingoli nelle Marche, buon piazzamento per Nemi. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A conquistare il Borgo dei Borghi 2026 è stato Cingoli, il “balcone delle Marche”, premiato per il suo grande coacervo di storia, paesaggio e cultura. 🔗 Leggi su Funweek.it

Nemi rappresenta il Lazio a “Il Borgo dei Borghi 2026”Nemi, 25 febbraio 2026 – Il Comune di Nemi annuncia con orgoglio la propria partecipazione alla tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, il...

Nemi rappresenta il Lazio: vota ora per il Borgo dei Borghi 2026Il borgo di Nemi si appresta a rappresentare l’intera regione laziale nel concorso nazionale Borgo dei Borghi 2026, un’iniziativa trasmessa da Rai 3.

Temi più discussi: Borgo dei Borghi 2026, Nemi non ce l’ha fatta: ha vinto Cingoli (Macerata); Il Borgo dei Borghi 2026: Nemi rappresenta il Lazio, come votare su RaiPlay; Il borgo dei borghi 2026 è lui: ha trionfato tra i 20 in gara, è il più bello d'Italia; Nemi rappresenta il Lazio | vota ora per il Borgo dei Borghi 2026.

Borgo dei Borghi 2026, Nemi non ce l’ha fatta: ha vinto Cingoli (Macerata)Si é chiuso con un risultato che non premia il Lazio, ma che conferma comunque il valore e il fascino di Nemi, protagonista della tredicesima edizione del ... castellinotizie.it

Nemi, Lazio | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: soggetti mitologici e grandi prelibatezze localiIl borgo di Nemi sarà presente nella finale de Il Borgo dei Borghi, in scena il prossimo 5 Aprile 2026. Un borgo molto piacevole dal lato culturale ... ilsussidiario.net

1ª Festa di Primavera a Tor Caldara! Giovedì 16 aprile la natura sarà protagonista! L’Ente Parco dei Castelli Romani vi invita a una mattinata speciale per celebrare insieme la bellezza e la biodiversità della splendida Riserva di Tor Caldara. Vi aspettia - facebook.com facebook