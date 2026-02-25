Nemi rappresenta il Lazio a Il Borgo dei Borghi 2026

Nemi, 25 febbraio 2026 – Il Comune di Nemi annuncia con orgoglio la propria partecipazione alla tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, il concorso nazionale che celebra e valorizza i borghi più belli e identitari d’Italia. Nemi sarà il Comune che rappresenterà il Lazio in questa prestigiosa competizione televisiva, offrendo all’intera regione un’importante occasione di visibilità a livello nazionale. Il borgo sarà presentato domenica 1° marzo alle ore 16:45 su Rai 3, all’interno della trasmissione “Kilimangiaro”, che nelle scorse settimane ha ospitato i servizi dedicati ai venti borghi italiani in gara. Apertura e modalità di voto. Le votazioni si apriranno ufficialmente domenica 1° marzo alle ore 19:00 sul sito www.rai.itborgodeiborghi e resteranno attive fino alle ore 23:59 di domenica 22 marzo. Il risultato finale sarà proclamato nel corso della prima serata speciale de “Il Borgo dei Borghi”, in onda su Rai 3 domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

