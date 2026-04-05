Nemi, il borgo situato nel Lazio, si prepara a competere nel concorso nazionale Borgo dei Borghi 2026, trasmesso da Rai 3. La partecipazione mira a rappresentare l’intera regione nel contest dedicato ai borghi italiani. La scelta di Nemi come candidato è stata annunciata di recente, aprendo le votazioni tra i cittadini e gli appassionati. La competizione coinvolge numerosi altri borghi provenienti da tutta Italia.

Il borgo di Nemi si appresta a rappresentare l’intera regione laziale nel concorso nazionale Borgo dei Borghi 2026, un’iniziativa trasmessa da Rai 3. La selezione, operata tra i comuni della regione, ha individuato questo specifico territorio come unico candidato per il Lazio in una competizione che coinvolge realtà da tutta Italia. Le votazioni sono già attive e permetteranno ai cittadini di sostenere la candidatura fino al 22 marzo. L’evento promette di valorizzare non solo Nemi, ma l’intero patrimonio storico e paesaggistico dei Castelli Romani. L’appello alla partecipazione è rivolto sia agli amministratori che alla cittadinanza, invitati a contribuire alla promozione del territorio attraverso la piattaforma dedicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nemi rappresenta il Lazio: vota ora per il Borgo dei Borghi 2026

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#Nemi rappresenta il Lazio al Borgo dei Borghi 2026 su Rai 3: votazioni aperte fino al 22 marzo. Scopri come votare e sostenere il borgo facebook