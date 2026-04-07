Nel locale del centro arrivano le Presenze di Gaia Cortesi | un archivio corale di volti e corpi femminili

Nel locale del centro di Cesena, in piazza Guidazzi 5, si sono svolte le presenze di Gaia Cortesi, una mostra che propone un archivio di volti e corpi femminili. La collezione comprende diverse opere di Cortesi, che sono state esposte nel locale del centro. Con questa esposizione, la Cantera di Cesena ha aperto una nuova fase espositiva, sostituendo le precedenti mostre con le opere dell’artista.

Passaggio di testimone con Arnaldo Gallinucci: un dialogo tra pittura figurativa, sguardi e introspezione a cura di Alice Tamburini Cambio di scena alla Cantera di Cesena, in piazza Guidazzi 5: Arnaldo Gallinucci lascia il posto alle opere di Gaia Cortesi. Il passaggio ufficiale, con dialogo e intervista, a cura di Alice Tamburini, organizzatrice dell'evento "Particol'arte", si terrà giovedì 9 aprile alle 19.30. La mostra di Gaia Cortesi, la nuova artista ospitata nel locale accanto al teatro Bonci, si intitola “Presenze”. Gaia Cortesi è nata a Cesena nel 1986. Ha frequentato il Liceo Artistico "Pier Luigi Nervi" a Ravenna e l'Accademia di Belle Arti a Firenze, nella classe di Pittura del Professor Adriano Bimbi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo Leggi anche: 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo – Il video