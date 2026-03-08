8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo

Il 8 marzo, le vigilesse del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vengono ricordate con un omaggio. Attualmente, nel Corpo ci sono 2.454 donne che svolgono il loro servizio. Questa cifra rappresenta la presenza femminile all’interno di una delle forze di pronto intervento più importanti del paese. La giornata viene celebrata riconoscendo il loro ruolo nel settore.

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 Sono 2.454 le donne che prestano servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È la testimonianza di una squadra che diventa ogni giorno più solida e preparata, una presenza importante che copre ogni settore, dal soccorso tecnico urgente ai ruoli tecnico-professionali. La crescita della componente femminile è evidente in tutti i livelli di responsabilità, a partire dai ruoli apicali, dove si contano 48 donne nella dirigenza, tra cui spiccano 2 dirigenti generali e 8 dirigenti superiori. Ecco l'omaggio alle donne del Corpo in occasione dell'8 Marzo.

