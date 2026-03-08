8 Marzo l' omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo – Il video

In occasione dell’8 marzo, i Vigili del Fuoco hanno reso omaggio alle donne del loro corpo. Attualmente, nel Corpo sono impiegate 2.454 donne, che svolgono le loro mansioni quotidianamente. La giornata è stata celebrata con la diffusione di un video che mostra le donne in servizio e il loro ruolo all’interno dell’organizzazione.

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 Sono 2.454 le donne che prestano servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È la testimonianza di una squadra che diventa ogni giorno più solida e preparata, una presenza importante che copre ogni settore, dal soccorso tecnico urgente ai ruoli tecnico-professionali. La crescita della componente femminile è evidente in tutti i livelli di responsabilità, a partire dai ruoli apicali, dove si contano 48 donne nella dirigenza, tra cui spiccano 2 dirigenti generali e 8 dirigenti superiori. Ecco l'omaggio alle donne del Corpo in occasione dell'8 Marzo. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

