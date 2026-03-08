8 Marzo l' omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo – Il video

In occasione dell’8 marzo, i Vigili del Fuoco hanno reso omaggio alle donne del loro corpo. Attualmente, nel Corpo sono impiegate 2.454 donne, che svolgono le loro mansioni quotidianamente. La giornata è stata celebrata con la diffusione di un video che mostra le donne in servizio e il loro ruolo all’interno dell’organizzazione.

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2026 Sono 2.454 le donne che prestano servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È la testimonianza di una squadra che diventa ogni giorno più solida e preparata, una presenza importante che copre ogni settore, dal soccorso tecnico urgente ai ruoli tecnico-professionali. La crescita della componente femminile è evidente in tutti i livelli di responsabilità, a partire dai ruoli apicali, dove si contano 48 donne nella dirigenza, tra cui spiccano 2 dirigenti generali e 8 dirigenti superiori. Ecco l'omaggio alle donne del Corpo in occasione dell'8 Marzo. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo Leggi anche: 8 marzo, record di presenze femminili nei Vigili del Fuoco 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel Corpo Tutto quello che riguarda 8 Marzo l'omaggio alle donne dei Vigili.... Temi più discussi: Expo Casa 2026: i Vigili del Fuoco al fianco dei cittadini per una casa più sicura; 8 marzo, giornata internazionale della donna; Gli eventi ( e le manifestazioni) in Toscana per la Giornata internazionale dei diritti della donna; 8 Marzo. Tutte le occasioni di festa dedicate alle donne a Rimini. 8 Marzo, l'omaggio alle donne dei Vigili del Fuoco. Sono 2454 le presenze femminili nel CorpoSono 2.454 le donne che prestano servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. È la testimonianza di una squadra che diventa ogni giorno più solida e preparata, una presenza importante che copre ... ilgiornale.it Omaggio per l'Immacolata dei Vigili del Fuoco a Roma, corona di fiori su statua a Piazza di SpagnaUna corona di fiori portata su una lunga scala e deposta tra le braccia della statua dedicata alla Madonna di Piazza di Spagna, a Roma, ecco l'omaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con la ... ilgiornale.it La rimozione, da parte dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dell'auto del 40enne che ha perso la vita alle prime luci dell'alba uscendo di strada sulla provinciale 56 - facebook.com facebook Non ha bisogno di presentazioni: il valore del Corpo Nazionale dei @vigilidelfuoco lo conosciamo tutti. Quello che forse non sapete è quanto sia stato difficile sintetizzare tutto ciò che fa all'interno del Sistema di protezione civile. Ma ci abbiamo provato! #ditutti x.com