Caso Epstein il giallo di Sarah Ferguson | l' ex moglie di Andrea tra Portogallo e Emirati?

Sarah Ferguson, ex moglie dell'ex Principe Andrea, è al centro di un mistero sulla sua scomparsa tra Portogallo e Emirati. La donna, che abitava con lui alla Royal Lodge di Windsor, non si è più fatta vedere da settimane. Le sue ultime tracce indicano un viaggio improvviso verso le due destinazioni, senza spiegazioni ufficiali. Le autorità e amici vicini cercano di capire le ragioni di questa assenza improvvisa e le sue intenzioni future.

© Iltempo.it - Caso Epstein, il giallo di Sarah Ferguson: l'ex moglie di Andrea tra Portogallo e Emirati?

Londra, 21 feb. (Adnkronos) - E' giallo sulla scomparsa di Sarah Ferguson, l'ex moglie dell'ex Principe Andrea, che con lui continuava a vivere alla Royal Lodge della tenuta di Windsor prima che il fratello di Re Carlo coinvolto nello scandalo Epstein fosse costretto a lasciare la proprietà. Dopo il clamoroso arresto presso la sua abitazione provvisoria di Wood Farm, a Sandringham, di Andrew Mountbatten-Windsor giovedì, nel giorno del suo 66esimo compleanno, quando il non più reale ma ancora in linea per la successione al trono è stato trattenuto 12 ore presso una stazione di polizia, si moltiplicano le voci sulle sorti dell'ex duchessa di York, fuori dal cono di luce dei riflettori da cinque mesi, voci peraltro già intense dopo lo sfratto ai primi di febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it Dopo lo scandalo, Sarah Ferguson (l’ex moglie del principe Andrea) è fuggita negli EmiratiSarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha lasciato il Royal Lodge di Windsor dopo lo scandalo che ha coinvolto la sua figura. Andrea, scoppia il caso sulla ex moglie Sarah Ferguson dopo l’arrestoAndrea è al centro di un nuovo scandalo dopo l’arresto della ex moglie Sarah Ferguson. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Epstein Files: Le ultime rivelazioni; Decreto sicurezza, è giallo: da due settimane fermo alla Ragioneria; Epstein, una macchia per la famiglia. Il clamoroso retroscena su William e Andrea: voleva bandirlo nel 2019; GIALLO EPSTEIN: IL MISTERO SULLA MORTE E GLI ORRORI NEI FILE CENSURATI. Caso Epstein, Bill Gates annulla il suo discorso al summit sull’AI in IndiaIl fondatore di Microsoft non parteciperà al summit sull'intelligenza artificiale dopo essere stato nominato nei file del finanziere pedofilo ... ilfattoquotidiano.it Caso Epstein, governo Uk vuole legge per escludere ex principe Andrea da linea successioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, governo Uk vuole legge per escludere ex principe Andrea da linea successione ... tg24.sky.it Scandali, polemiche e l’ombra del caso Epstein: la lunga parabola di Andrea Mountbatten-Windsor, da principe ribelle a figura più controversa della monarchia britannica - facebook.com facebook Caso Epstein nel Regno Unito: dopo l’arresto e il rilascio del principe Andrea, le perquisizioni proseguono. Intanto il governo valuta una legge per rimuoverlo dalla linea di successione al trono. #Tg1 Natalia Augias x.com