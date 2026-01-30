Chi disegna cosa | chi sono oggi i direttori creativi dei principali brand di moda

Da settimane si susseguono le notizie di cambi di direzione nei grandi marchi di moda. Nuovi nomi arrivano mentre altri lasciano, creando un’onda di incertezza nel settore. Le maison si preparano a nuove collezioni, mentre i direttori creativi devono adattarsi in fretta a un panorama in rapido mutamento. La domanda è: chi disegna oggi le tendenze dei principali brand?

C'è chi ironizza sul gioco delle poltrone e chi mette invece l'accento più sulla drammaticità di quest'infinito turnover, fatto sta che al giorno d'oggi la durata media di un creativo alla direzione di un grande brand del lusso sembra essersi notevolmente ridotta rispetto al passato. Non esistono più le mezze stagioni e pure i Karl Lagerfeld che restano alla guida di un marchio per quasi quarant'anni ci sembrano ormai un lontano ricordo. Contando poi il fatto che anche gli stessi fondatori, da Ann Demeulemeester a Dries Van Noten fino a Tom Ford e alle storiche famiglie italiane (da Etro a Missoni) a una certa hanno scelto di «tirare i remi in barca» affidando onori e oneri a qualche altro talento (e godendosi la vita!), il quadro diventa ancora più complesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

