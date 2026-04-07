Il nuovo presidente del Cile ha annunciato che, nelle prossime settimane, tutte le autorità di alto livello dovranno sottoporsi a un test antidroga. Questa decisione riguarda i funzionari di governo e non prevede eccezioni. Il provvedimento si inserisce nelle misure adottate dal nuovo esecutivo e sarà applicato senza distinzioni o deroghe. La misura mira a verificare lo stato di sobrietà dei rappresentanti istituzionali.

Non ci sono concessioni nel governo del nuovo presidente del Cile, José Antonio Kast. Nelle prossime settimane tutte le autorità di alto livello dovranno sottoporsi ad un test per capire se hanno assunto qualsiasi tipo di droga. E il controllo si verificherà periodicamente, più volte, lungo tutto il mandato. La misura non è nuova all’interno dell’amministrazione pubblica cilena. Ma prima era applicabile soltanto ai ministri, volti più noti del governo. Ora invece anche i sottosegretari e gli assessori dovranno dimostrare la loro idoneità per guidare le sorti del Paese. In più, il governo controllerà non solo il sangue dei funzionari ma anche tutti i precedenti per garantire l’integrità etica dello Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nel Cile di Kast test anti droga per tutti i funzionari di governo

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