Cile proteste all’insediamento di Kast | bruciate bandiere USA e Israele

Il nuovo presidente del Cile, il leader conservatore José Antonio Kast, ha prestato giuramento durante una cerimonia ufficiale al Congresso Nazionale di Valparaíso, segnando un cambio di rotta politica nel paese. Durante le proteste che hanno accompagnato l’insediamento, sono state bruciate bandiere degli Stati Uniti e di Israele, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Le manifestazioni sono state caratterizzate da azioni di protesta visibili e spontanee.

(LaPresse) Il leader conservatore José Antonio Kast ha prestato giuramento come nuovo presidente del Cile durante una cerimonia ufficiale al Congresso Nazionale nella città di Valparaíso, segnando un netto spostamento politico a destra nel Paese. Alla cerimonia di insediamento hanno partecipato diversi leader internazionali, tra cui il presidente argentino Javier Milei, il presidente panamense José Raúl Mulino, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa e il re di Spagna Felipe VI. Tra gli ospiti presenti anche l'attivista venezuelana e premio Nobel per la Pace María Corina Machado. Fondatore del Partito Repubblicano cileno, Kast ha vinto le elezioni presidenziali battendo la candidata di sinistra Jeannette Jara con quasi il 60% dei voti.