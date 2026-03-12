L’avvocato di estrema destra José Antonio Kast s’insedia come presidente del Cile
L’11 marzo, l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast ha prestato giuramento come nuovo presidente del Cile. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e media nazionali. Kast ha assunto ufficialmente la carica, inaugurando il suo mandato di fronte a un pubblico riunito nella capitale. La nomina segna un passaggio importante nella politica cilena.
L’11 marzo l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast si è insediato come presidente del Cile impegnandosi a dirigere un “governo di emergenza” e annunciando misure per scoraggiare l’ingresso dei migranti nel paese. Una delle sue prime decisioni è stata di ordinare la costruzione di “barriere fisiche” al confine con la Bolivia per ostacolare i migranti. “Per affrontare le urgenze in materia di sicurezza, sanità, istruzione e occupazione il Cile ha bisogno di un governo di emergenza”, ha dichiarato davanti a migliaia di sostenitori. Poco prima Kast si era insediato come presidente nel corso di una cerimonia davanti al parlamento riunito in seduta comune a Valparaíso, 110 chilometri a ovest di Santiago. 🔗 Leggi su Internazionale.it
