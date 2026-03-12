L’11 marzo, l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast ha prestato giuramento come nuovo presidente del Cile. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e media nazionali. Kast ha assunto ufficialmente la carica, inaugurando il suo mandato di fronte a un pubblico riunito nella capitale. La nomina segna un passaggio importante nella politica cilena.

L’11 marzo l’avvocato di estrema destra José Antonio Kast si è insediato come presidente del Cile impegnandosi a dirigere un “governo di emergenza” e annunciando misure per scoraggiare l’ingresso dei migranti nel paese. Una delle sue prime decisioni è stata di ordinare la costruzione di “barriere fisiche” al confine con la Bolivia per ostacolare i migranti. “Per affrontare le urgenze in materia di sicurezza, sanità, istruzione e occupazione il Cile ha bisogno di un governo di emergenza”, ha dichiarato davanti a migliaia di sostenitori. Poco prima Kast si era insediato come presidente nel corso di una cerimonia davanti al parlamento riunito in seduta comune a Valparaíso, 110 chilometri a ovest di Santiago. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’avvocato di estrema destra José Antonio Kast s’insedia come presidente del Cile

Articoli correlati

Leggi anche: Cile, José Antonio Kast proclamato presidente

La premier Meloni accoglie a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José Antonio Kast – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente eletto del Cile José...

Tutto quello che riguarda José Antonio Kast

Discussioni sull' argomento Il presidente più di destra della storia del Cile; Kast guarda a Meloni mentre il Cile si prepara al cambio.

Cile, al via l’era Kast: il presidente di ultradestra giura con la cravatta regalo di MeloniJosé Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Davanti a una platea di ospiti internazionali, seppur con diverse presenze in meno rispetto a quelle che aveva inizialmente sperato, ha giurato nel ... lapresse.it

Il presidente più di destra della storia del CileDopo quattro anni di mandato di quello più di sinistra: si insedia oggi José Antonio Kast, un nostalgico della dittatura di Pinochet: ... ilpost.it

Inizia l'era di José Antonio Kast: il ritorno della destra conservatrice alla Moneda #JoseAntonioKast #Chile #LaMoneda #PoliticaChile #Kast #DerechaConservadora #Republicanos #Elecciones #Conservadurismo #ActualidadPolitica x.com

Inizia l'era di José Antonio Kast: il ritorno della destra conservatrice alla Moneda Il nuovo presidente si insedia a Valparaíso evocando i simboli di Pinochet e consolidando l'asse con Milei e Trump, mentre il governo italiano conferma il rapporto privilegiato #K - facebook.com facebook