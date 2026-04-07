Nel 2026 già 120 pedoni uccisi in Italia quasi la metà era sulle strisce

Da gennaio 2026, sono stati registrati 120 pedoni investiti e deceduti sulle strade italiane, con una suddivisione di 79 uomini e 41 donne. La metà delle vittime, pari a 60 persone, aveva più di 65 anni. Tra gli incidenti, molti sono avvenuti sulle strisce pedonali. I dati sono stati diffusi dall’agenzia di stampa AGI.

AGI - Sono già 120 i pedoni (79 maschi e 41 femmine) investiti e uccisi sulle strade italiane dal primo gennaio 2026 ad oggi: ben 60, la metà del totale, avevano più di 65 anni. Ad aggiornare la drammatica contabilità è l' Osservatorio Asaps-Sapidata, secondo cui nel primo trimestre di quest'anno a perdere la vita sono stati 116 pedoni, il 9,4% in più rispetto ai 106 dello stesso periodo dell'anno scorso. Nel dettaglio, i decessi sono stati 47 a gennaio, 29 a febbraio, 40 a marzo. La regione con il maggior numero di vittime (16, di cui una a Milano) è la Lombardia, davanti a Lazio (13, di cui 6 a Roma), Piemonte (12), Veneto (12), Campania (10), Toscana (9), Liguria (8), Puglia (8), Emilia Romagna (7), Sicilia (6), Calabria (5), Umbria (4), Marche (3), Friuli Venezia Giulia (3), Abruzzo (2) e Sardegna (2). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Nel 2026 già 120 pedoni uccisi in Italia, quasi la metà era sulle strisce Leggi anche: Sos pedoni. Luci e sensori sulle strisce Leggi anche: Treviglio, quasi 4mila ticket non pagati sulle strisce blu nel 2025. L’amministratore unico di Treviglio Futura ai “furbetti”: “Collaborate” Temi più discussi: Bonus nuovi nati 2026: come ottenere il nuovo bonus bebè da 1000 euro; Bankitalia riduce stime Pil: tempi guerra cruciali; Economia italiana a rischio crescita zero nel 2026 secondo Bankitalia; Federalimentare: investimenti di oltre 120 milioni nel 2025 in Agri&FoodTech - Aise.it. Banca d’Italia, allarme crescita zero nel 2026: con i prezzi del petrolio alti a lungo c’è anche il rischio inflazionePer gli esperti di Bankitalia c’è il rischio di una contrazione dello 0,6% nel 2027. E il rialzo dei prezzi dell'energia causato dalla guerra potrebbe far balzare l'inflazione al 2,6% ... corriere.it Banca d'Italia, PIL frena al 0,5% nel 2026 e inflazione accelera al 2,6% nel 2026(Teleborsa) - La Banca d'Italia ha rese note le proiezioni macroeconomiche per il nostro Paese nel triennio 2026-28 che dipendono - come avvertono gli esperti di Via Nazionale in una nota - in misura ... finanza.repubblica.it Un emendamento approvato alla Camera elimina i requisiti di residenza in Italia per i cittadini UE ed estende la prestazione ai figli all'estero in un paese comunitario. - facebook.com facebook Giuseppe Conte, oggi antiamericano, ieri “Giuseppi” col cappello in mano. L’Italia non dimentica le tue giravolte. x.com