Sos pedoni Luci e sensori sulle strisce

Il Comune di Bergamo ha deciso di intervenire su circa sessanta attraversamenti pedonali dopo che sono stati segnalati molti incidenti tra auto e pedoni. Per rendere più sicuri questi punti, l’amministrazione installerà luci specifiche e sensori che attivano l’illuminazione quando passa qualcuno. Inoltre, verranno aggiunti percorsi tattili e una segnaletica migliorata per aiutare le persone con disabilità a muoversi più facilmente. L’obiettivo è ridurre i rischi e favorire un attraversamento più sicuro per tutti.

Illuminazione ad hoc, segnaletica e percorsi tattili. Il Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di una sessantina di attraversamenti pedonali. L'avvio dei lavori è previsto per la tarda primavera, dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto. I cantieri avranno la durata complessiva di un anno. Più nel dettaglio, a seconda del luogo, si agirà con la sostituzione della segnaletica verticale, con l'installazione di nuovi impianti ove necessario, con il rifacimento o la realizzazione di segnaletica orizzontale. Saranno anche previsti nuovi corpi illuminanti a supporto dei cartelli, mentre in alcuni punti gli attraversamenti verranno adeguati anche con percorsi tattili Loges per l'orientamento delle persone con disabilità visiva.