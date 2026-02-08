Iran | dubbi su serietà Usa per accordo

Il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che nulla potrà fermare l’arricchimento nucleare dell’Iran, nemmeno in caso di guerra. Le parole del ministro arrivano in un momento di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, alimentando dubbi sulla reale volontà degli Usa di rispettare eventuali accordi. La situazione resta critica e nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

11.34 Nulla fermerà l'arricchimento nucleare dell'Iran, "neppure in caso di guerra": lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Araghchi. L'arricchimento è un diritto "ufficiale","se ci sono domande o incertezze a riguardo risponderemo,ma vogliamo che si rispetti tale diritto". La pressione militare americana "non intimorisce" l'Iran, ha aggiunto, per poi esprimere dubbi sulla "serietà" degli Usa su un accordo, viste "l'imposizione di nuovi dazi e talune azioni militari"americane: "Valuteremo in toto i segnali e decideremo su seguito tavolo".

