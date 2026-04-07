Nella classifica delle migliori giocate della notte Nba, spicca l'assist no-look di Nikola Jokic, che ha colpito per precisione e tempismo. Con questa mossa spettacolare, il giocatore dei Nuggets ha aiutato la squadra a conquistare una vittoria importante contro i Trail Blazers. La partita ha mostrato ancora una volta le qualità tecniche e la visione di gioco del centro, che si sono fatte notare tra le migliori azioni della serata.

Nella top 5 della notte Nba non poteva mancare l'assist no-look a una mano da una parte all'altra del campo di Nikola Jokic, che trascina i Nuggets nella vittoria contro i Trail Blazers. Ecco le cinque migliori giocate del 7 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba top 5, Jokic è geniale: assist a una mano dall'altra parte del campo

Leggi anche: Nba, top 5: LeBron, l'assist è geniale. E Wembanyama schiaccia su chiunque

Nba top 5, Harden vola a canestro, ma poi sorprende tutti: l'assist è genialeNella top 5 della notte Nba trova spazio anche James Harden: "il Barba" si inventa un assist geniale dietro la schiena per la tripla di Max Strus.

Temi più discussi: NBA, la Top 5 della notte: 5 aprile; Jokic vince il duello con Wemby: Denver ferma gli Spurs. I Lakers perdono anche Reaves; Nella settimana Nba epico duello tra Jokic e Wembanyama; NBA, i risultati della notte (5 aprile): Jokic trascina i Nuggets, Spurs battuti all’overtime. Vincono gli Heat di Fontecchio.

NBA, Jokic segna in faccia a Wemby e Denver vince: è il canestro dell'anno?La sfida tra i due candidati MVP Nikola Jokic e Victor Wembanyama si rivela stellare: il serbo chiude con 40 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, il francese risponde con 34 punti, 18 rimbalzi, 7 assist e 5 ... sport.sky.it

NBA, Jokic vince la sfida con Wemby: 40 punti e i canestri che affondano San AntonioIl tabellino personale recita 40 punti, 13 assist, 8 rimbalzi e 3 stoppate e zero palle perse, ma i numeri non dicono tutto della prestazione di Nikola Jokic contro gli Spurs. Il serbo è infatti il pr ... sport.sky.it

Nba, il teenager Flagg affonda i Lakers. Curry non basta a Golden State - facebook.com facebook

#Nba, il teenager Flagg affonda i Lakers. Curry non basta a Golden State x.com