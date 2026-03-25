Nba top 5 Harden vola a canestro ma poi sorprende tutti | l' assist è geniale

Nella classifica delle migliori giocate della notte Nba compare anche James Harden. Durante la partita, il giocatore si sposta verso il canestro e poi effettua un assist dietro la schiena che permette a Max Strus di segnare una tripla. La giocata ha attirato l'attenzione degli spettatori e degli appassionati, che hanno inserito l'azione tra le più spettacolari della serata.

Nella top 5 della notte Nba trova spazio anche James Harden: "il Barba" si inventa un assist geniale dietro la schiena per la tripla di Max Strus. Guarda le migliori giocate del 25 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba top 5, Harden vola a canestro, ma poi sorprende tutti: l'assist è geniale Articoli correlati Infinito Harden! Assist folle dalla sua metà campo, Mobley vola a canestroNelle migliori giocate della notte Nba trova spazio un veterano della lega come James Harden, che nonostante la sconfitta dei suoi Cavs contro i... Nba top 5: Durant sbaglia il tiro della vittoria, ma poi ci pensa ThompsonEmozioni a non finire al Toyota Center di Houston, dove i Rockets vincono 123-122 contro i Miami Heat: a pochi secondi dalla fine, Kevin Durant... Tutto quello che riguarda Nba top 5 Harden vola a canestro ma poi... Argomenti discussi: I risultati della notte NBA – Lakers storici con Doncic e LeBron! Shai ne fa 40 e guida OKC, rimonta Cavs con Mitchell e Harden. NBA, la top 5 della notte (25 marzo)Fantasia al potere nella top-5 della notte, dove sono soprattutto gli assist a prendersi la scena — da quelli di LaMelo Ball per mandare a schiacciare i compagni a quelli della coppia Donovan Mitchell ... sport.sky.it Harden, l'addio ai Clippers ora è possibile. Ipotesi Cleveland in cambio di GarlandNon certo come un anno fa, quando arrivò la notizia dello scambio Doncic-Davis, ma l’indiscrezione rilanciata da Espn su un possibile addio di James Harden ai Clippers ha fatto parecchio rumore. Il ... gazzetta.it