Nba top 5 | LeBron l' assist è geniale E Wembanyama schiaccia su chiunque

Nella notte della NBA del 26 marzo, sono state protagoniste alcune delle giocate più spettacolari della stagione. LeBron James ha realizzato un assist particolarmente apprezzato, mentre Victor Wembanyama ha eseguito una schiacciata che ha lasciato il pubblico senza fiato. La top 5 include anche altri momenti di rilievo che hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Notte spettacolare in Nba, con le stelle delle lega che spiccano nella top 5. Dall'assist geniale di LeBron James alla super schiacciata di Victor Wembanyama: queste le migliori giocate del 26 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba, top 5: LeBron, l'assist è geniale. E Wembanyama schiaccia su chiunque Articoli correlati Nba top 5, Harden vola a canestro, ma poi sorprende tutti: l'assist è genialeNella top 5 della notte Nba trova spazio anche James Harden: "il Barba" si inventa un assist geniale dietro la schiena per la tripla di Max Strus. Leggi anche: LeBron James schiaccia sull'assist di Reaves: i Lakers dominano Approfondimenti e contenuti su Nba top 5 LeBron l'assist è geniale E... Temi più discussi: NBA, non solo LeBron: Mamukelashvili, Murphy e Kuminga comandano la Top 5; Nuovo record per LeBron James, 1.612 partite giocate da professionista in Nba; Nuovo record in Nba per LeBron James, Durant rovina la festa a Fontecchio; NBA, LeBron schiaccia e guarda male Smith Jr.: l'ala dei Rockets accusata di 'lesa maestà'. NBA, Smart inventa e LeBron finalizza nella top-5 della notte. VIDEONella notte NBA i Los Angeles Lakers sono riusciti a battere i New Orleans Pelicans in una gara combattuta fino alla fine da cui sono uscite due giocate protagoniste nella top-5 della notte, tra cui u ... sport.sky.it Nba, LeBron James supera i 50mila punti in carriera: ma la sua grandezza è più grande anche di questa cifra spaventosaRoma, 25 mar. (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l’offerta e semplificando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazi ... ilfattoquotidiano.it NBA - Luka Doncic invece, grazie a 43 punti (14ª partita in stagione da 40+) realizzati ad Indianapolis, è diventato il primo giocatore da Michael Jordan (1986) a viaggiare a 40 di media nell'arco di 6 partite in trasferta - facebook.com facebook I 40 anni di @marcobelinelli, l’unico ad aver mai baciato il Larry O’Brien Trophy di campione #NBA: nella sua foto c’è il suo vero lasciato al basket italiano, la lezione che chiunque voglia essere il prossimo deve imparare a memoria x.com