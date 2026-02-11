NBA gli Spurs strapazzano i Lakers con un Wembanyama da record

I San Antonio Spurs hanno dominato i Los Angeles Lakers in una partita che ha lasciato tutti senza parole. Wembanyama, al suo debutto, ha segnato un record che rimarrà nella memoria dei tifosi, contribuendo a una vittoria schiacciante per la squadra texana. I Lakers, invece, sono apparsi in difficoltà e hanno subito un netto calo nel secondo tempo. La serata ha regalato emozioni e sorprese, con i Spurs che si sono imposti in modo deciso.

Los Angeles (Stati Uniti), 11 febbraio 2026 – Erano soltanto quattro le partite in programma nella nottata NBA ma non sono di certo mancati colpi di scena e spettacolo: alla Crypto.com arena di Los Angeles si è addirittura scritta un'importante pagina di storia nel travolgente successo ottenuto dai San Antonio Spurs – secondi in Eastern Conference – a spese dei Lakers padroni di casa (è finita 136-108). Protagonista assoluto della vittoria texana è stato Victor Wembanyama che ha eguagliato il suo massimo bottino stagionale portando a casa 40 punti (ai quali ha aggiunto anche 12 rimbalzi). La cosa più sorprendente è però che 37 di essi sono arrivati nei 18 minuti giocati da Wembanyama nel primo tempo.

