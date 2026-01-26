Clamoroso Napoli Insigne può tornare davvero | Avanza l’ipotesi Valutazioni in corso

Il possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli sta attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Secondo Radio Kiss Kiss, l’ipotesi è in fase di valutazione e potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La decisione finale dipenderà da ulteriori valutazioni da parte delle parti coinvolte, mentre l’interesse per un ritorno dell’attaccante resta vivo tra i supporter partenopei.

Lorenzo Insigne potrebbe davvero tornare al Napoli, l’annuncio proveniente da Radio Kiss Kiss accende i tifosi partenopei. Un’ipotesi che ha iniziato a circolare nelle scorse settimane e che, in questo minuti, è tornata prepotentemente al centro dei rumors di mercato. Il ritorno di Insigne al Napoli: una possibilità reale. La notizia del possibile ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il club azzurro sta valutando seriamente la possibilità di riaccogliere il suo ex capitano. “ Avanza l’ipotesi di un ritorno di Insigne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

